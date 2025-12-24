Директор рижской школы оправдалась за русские песни на праздничной вечеринке

В Латвии разразился скандал из-за видео с русской музыкой на школьной вечеринке

В Латвии Об этом сообщил телеканал TV3 News.

Видео, вызвавшие возмущение латвийской общественности, были записаны в прошлый четверг в актовом зале Рижской средней школы № 13. На них видно, как молодые люди танцуют в актовом зале, и все это происходит под музыку на русском языке.

Директор школы Инна Бурова признала, что видео действительно было записано в здании образовательного учреждения. По ее словам, выбор музыки для дискотеки был доверен самим учащимся, а перед проведением вечеринки обсуждался вопрос, разрешать ли вообще песни на русском языке.

В итоге воспроизведение русской музыки на мероприятии было разрешено, но при условии, что будут звучать только песни исполнителей, которые выступили против проведения специальной военной операции на Украине.

В плейлисте у подростков оказался рэпер Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), объявленный иностранным агентом из-за его антивоенной позиции. Поэтому Бурова говорит, что запрещать исполнение песен исключительно из-за языка было бы неправильно.

«Ученикам также интересны песни на латышском. И на английском тоже», — оправдывается директор.

В Государственной службе по качеству образования не увидели серьезных проблем с выбором музыки, подчеркивая, что в школах учатся дети разного этнического происхождения.

Замдиректора службы Иванс Янис Михайловс заметил, что «такие песни определенно неуместны для официальных мероприятий», но предновогодняя вечеринка к таковым не относится.

