В США заявили, что урегулирование на Украине возможно в ближайшие три месяца

США считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие 90 дней. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

«Если он (конфликт. – «Газета.Ru») и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», — сказал он.

Уитакер сообщил, что участники переговоров по Украине ведут обсуждение четырех документов, в числе которых 20-пунктный мирный план.

24 декабря украинский президент Владимир Зеленский впервые рассказал о всех 20 пунктах мирного плана президента США Дональда Трампа, который сейчас обсуждают Москва, Киев и Вашингтон. В документе содержатся положения о территориальных уступках, контроле над Запорожской атомной электростанцией, численности ВСУ и проведении президентских выборов на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На прошлой неделе экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отмечала, что мирный договор между Москвой и Киевом вряд ли может быть подготовлен в ближайшие несколько месяцев.

