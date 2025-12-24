На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что урегулирование на Украине возможно в ближайшие три месяца

Уитакер: урегулирование на Украине возможно в ближайшие 90 дней
true
true
true
close
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

США считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие 90 дней. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

«Если он (конфликт. – «Газета.Ru») и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», — сказал он.

Уитакер сообщил, что участники переговоров по Украине ведут обсуждение четырех документов, в числе которых 20-пунктный мирный план.

24 декабря украинский президент Владимир Зеленский впервые рассказал о всех 20 пунктах мирного плана президента США Дональда Трампа, который сейчас обсуждают Москва, Киев и Вашингтон. В документе содержатся положения о территориальных уступках, контроле над Запорожской атомной электростанцией, численности ВСУ и проведении президентских выборов на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На прошлой неделе экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отмечала, что мирный договор между Москвой и Киевом вряд ли может быть подготовлен в ближайшие несколько месяцев.

Ранее в Госдуме оценили необходимость отставки Зеленского для мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами