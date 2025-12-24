На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-президент федерации санного спорта охарактеризовал главу FIL

Экс-президент ФССР Силаков назвал главу FIL Фогелиса конъюнктурным человеком
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший президент Федерации санного спорта России (ФССР) Валерий Силаков заявил, что глава Международной федерации санного спорта (FIL) Эйнарс Фогелис — конъюнктурный человек, передает РИА Новости.

«Я очень даже хорошо знаю его. Знал его тогда, когда он еще был никем. Фогелис находится не на нашей стороне, он очень подвержен дуновениям ветра. Такие решения во всех видах спорта просто выше моего понимания, а в нашем тем более. Он очень сильно конъюнктурный человек, и этим все сказано», — сказал Силаков.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о запрете 14 представителям России въезда на территорию страны для участия в этапе Кубка мира по санному спорту, который пройдет в Сигулде 3 и 4 января 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее экс-тренер сборной назвал запрет Латвии на въезд россиян политической игрой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами