Экс-президент федерации санного спорта охарактеризовал главу FIL

Бывший президент Федерации санного спорта России (ФССР) Валерий Силаков заявил, что глава Международной федерации санного спорта (FIL) Эйнарс Фогелис — конъюнктурный человек, передает РИА Новости.

«Я очень даже хорошо знаю его. Знал его тогда, когда он еще был никем. Фогелис находится не на нашей стороне, он очень подвержен дуновениям ветра. Такие решения во всех видах спорта просто выше моего понимания, а в нашем тем более. Он очень сильно конъюнктурный человек, и этим все сказано», — сказал Силаков.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о запрете 14 представителям России въезда на территорию страны для участия в этапе Кубка мира по санному спорту, который пройдет в Сигулде 3 и 4 января 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее экс-тренер сборной назвал запрет Латвии на въезд россиян политической игрой.