Оренбуржцы собрали деньги и купили подарки самому трудолюбивому дворнику в городе

SHOT: в Оренбурге жители поздравили с Новым годом самого трудолюбивого дворника
Telegram-канал SHOT

В Оренбурге более 200 человек собрались, чтобы поздравить самого добросовестного дворника с Новым годом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Недавно жительница одного из домов на улице Дорофеева Лилиана увидела, как дворник Лев Егорович вручную собирает мусор, который остался во дворе после уехавшего мусоровоза.

Пенсионер находится на своем посту уже два года, каждый день выходит на смену к 6 утра, но всегда приветлив и готов поболтать с жильцами.

Растроганная девушка решила порадовать пожилого мужчину в преддверии Нового года и в домовом чате призвала соседей поучаствовать в сборе денег на подарок. На предложение откликнулось более 70 человек.

После того, как Лилиана рассказала добрую историю в соцсетях, еще 115 человек скинулись, накупили продуктов и лично поздравили Льва Егоровича. Он был растроган и долго благодарил неравнодушных оренбуржцев.

Ранее пенсионер, годами живший на улице, выиграл более 43 млн рублей в лотерею.

