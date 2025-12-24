На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профессор рассказал, в каком случае Россия расширит территориальные претензии на Украине

Профессор Саймонс: Россия может присоединить Одессу как условие мира на Украине
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае эскалации конфликта с Украиной Россия в рамках территориального урегулирования не только выбьет Вооруженные силы Украины из Донецкой народной республики, но и возьмет Одессу. Об этом «Ленте.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

По его мнению, единственный приемлемый для Москвы сценарий решения территориального вопроса — полный вывод украинских военных не только из ДНР, но и из остальных территорий новых регионов.

В случае роста напряженности российская сторона расширит географию давления на Киев, добавил Саймонс.

24 декабря украинский президент Владимир Зеленский впервые рассказал о всех 20 пунктах мирного плана президента США Дональда Трампа, который сейчас обсуждают Москва, Киев и Вашингтон. В документе содержатся положения о территориальных уступках, контроле над Запорожской атомной электростанцией, численности ВСУ и проведении президентских выборов на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали проблему мирного плана по Украине.

