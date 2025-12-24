На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан назвал три греха, разрушивших Западную Европу

Орбан: Венгрия отвергает три греха, разрушивших Западную Европу
Bernadett Szabo/Reuters

Западную Европу разрушили «три греха», среди которых приоритет интересов крупного бизнеса над интересами народа, бесконтрольный прием мигрантов и перевоспитание детей в духе гендерной идеологии. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью газете Magyar Nemzet.

«Три греха, разрушившие Западную Европу: приоритет интересов глобального крупного бизнеса над интересами своего народа; прием и расселение мигрантов; и перевоспитание детей в духе woke-идеологии и гендерной идеологии», – отметил Орбан.

По его словам, Венгрия «отвергает» все эти три греха, и «сегодня это суть национального суверенитета». При этом венгерский лидер подчеркнул, что «Брюссель хочет, чтобы Венгрия отказалась от сопротивления», стала похожей на Западную Европу и превратилась в «страну иммигрантов».

В том же интервью Орбан отметил, что Евросоюз сейчас находится в состоянии распада, так как некоторые принимаемые в Брюсселе решения не исполняются странами союза. По его словам, сейчас в Брюсселе «царит хаос». И если не произойдет «быстрой и глубокой реорганизации», то «распад достигнет той точки, когда пути назад не будет».

Ранее Орбан отметил, что антироссийские санкции уничтожат экономику ЕС.

