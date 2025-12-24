На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самойлова рассказала о новом парне 14-летней дочери от Джигана

Блогерша и модель Оксана Самойлова в эфире семейного реалити-шоу рассказала о новом бойфренде 14-летней дочери Арианы. Ее цитирует «СтарХит».

По словам Самойловой, Ариела рассталась со своим парнем Вовой и начала новые отношения. Ее избранника зовут Ваня, и он собирается навестить ферму семьи.

«С тем она уже рассталась, сейчас у нее новый друг, и они собираются завтра приехать», — говорит она.

Самойлова добавила, что Джиган принял как данность, что у Ариелы будут парни.

«Джиган уже нормально относится к ее ухажерам. Он не хочется сейчас с Ари обострять отношения», — отметила она.

Накануне Оксана Самойлова показала, как проводит время с детьми после развода с Джиганом. Она занялась хоккеем с дочерьми на катке своей ферме.

Ранее Оксана Самойлова снялась с детьми на новогоднем утреннике без Джигана.

