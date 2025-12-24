Долина проигнорировала вопросы прессы после концерта с аншлагом в Москве

Долина не ответила на вопросы прессы после концерта в Москве

Певица и народная артистка РФ Лариса Долина не ответила на вопросы журналистов, которые ждали ее на улице после концерта в одном из московских баров, передает ТАСС.

Агентство уточняет, что охрана не позволила представителям прессы приблизиться к исполнительнице. Хотя Долина слышала их вопросы, она проигнорировала их и уехала на машине.

Во время выступления в баре певица собрала аншлаг, несмотря на скандал с продажей квартиры. В заведении были заняты почти все 92 места. Публика аплодировала Долиной после каждой песни, кричала «Браво!», дарила цветы и подпевала.

Артистка больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Как прошел громкий процесс, какие аргументы приводила защита Долиной и почему плакала адвокат истицы — в материале «Газеты.Ru».

