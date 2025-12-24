На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбили 172 украинских БПЛА. Военная операция, день 1400-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1400-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских БПЛА — из них 110 над Брянской областью, сообщили в Минобороны. Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области, произошло возгорание. Росавиация ввела временные ограничения во Внуково. ВСУ перебросили в Харьковской области часть 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии с Липцовского на Купянское направление, сообщает РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:20

ВСУ перебросили в Харьковской области часть 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии с липцовского на купянское направление, сообщает РИА Новости.

8:09

Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Тульской области, произошло возгорание.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО сбили 172 беспилотников ВСУ над регионами России.

▪️110 БПЛА — над Брянской областью;
▪️20 — над Белгородской;
▪️14 — над Калужской;
▪️12 — над Тульской;
▪️6 — над Орловской;
▪️4 — над Московским регионом, в том числе два, летевших в сторону столицы;
▪️3 — над Липецкой областью;
▪️по 1 — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

8:00

Сегодня 1400-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

В Москве рядом с местом, где позавчера убили генерала, произошел новый взрыв. Пострадали полицейские
При взрыве на юге Москвы пострадали полицейские, позавчера там взорвали генерала
«Надо как в сталинском СССР». В Госдуме рассказали, как будут бороться с коррупцией
Депутат Афонин призвал ориентироваться на сталинский СССР в борьбе с коррупцией
Пенсионер, напавший на соседей с огнеметом и гарпуном, получил срок
«Огненный шар»: на видео попал мощный взрыв фуры с газом на трассе в Италии
В Госдуме объяснили, зачем освободили чиновников от декларирования доходов
В Норильске главврачу больницы вынесли представление после смерти младенца от голода
Стало известно, сколько россияне тратят на дополнительное образование детей
В российском аэропорту введены временные ограничения на полеты
В Приморье наказали водителя, который совершил религиозный обряд в автобусе
В США предсказали крах Зеленского: «Нужно немного потерпеть»
Поставки российского алкоголя в одну из стран БРИКС резко увеличились
«Вашингтон» Овечкина проиграл шестую игру из последних семи
В Госдуме рассказали о росте крупного взяточничества в России
В российском регионе произошла серия взрывов
Медведь ворвался в школу во время уроков, выбил дверь в кабинет и утащил ребенка
Партия Трампа выступает против вторжения в Венесуэлу
Институт Русистики назвал самую популярную букву в русском языке
В Польше высмеяли заявления о нападении России на Европу: «Интеллектуальная пустота»
Врач назвал ключевые моменты при выборе матраса
Спрогнозирован средний курс доллара на 2026 год
Ограничения введены в аэропорту Оренбурга
Собянин сообщил о летевшем в сторону Москвы беспилотнике
Страна в Латинской Америке заявила о планах возобновить прямые рейсы с Россией
В Тульской области начался пожар после отражения атаки БПЛА
Автор, чью картину Путин повесил на стену, написал работу с изображением Крымского моста
В России обнаружили кишечную палочку в икре ряда торговых марок
В МВД предупредили россиян о мошенниках из «военкомата»
Верховный суд заявил о нарушении нижестоящими судами прав покупательницы квартиры Долиной
Штрафы за навязывание услуг повысили в 25 раз. Как доказать, что вы стали жертвой и вернуть деньги
Исследование показало, что расходы россиян на видеоигры выросли на треть
Марина Ярдаева
Корпоративы все: люди устали от натужного веселья
Осборн, Кеосаян и Линч: кто умер в 2025 году
Четыре самолета из России вынужденно сели в Самарканде
24 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 24 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Под строгим контролем спецслужб». Башара Асада заметили в элитном ресторане в Москве
NYT: посетитель ресторана в «Москве-Сити» рассказал о встрече с Асадом
«Прорыв, за который боролись». В провинции Альберта приняли петицию об отделении от Канады
СВС News: в Альберте одобрили сбор подписей об отделении от Канады
«Украина должна исправить ошибки». Китай ответил на угрозы Зеленского
МИД Китая ответил Зеленскому, который пригрозил Пекину санкциями
«Закон одноразового использования». Как Украина готовится к выборам президента?
Стефанчук обозначил условия для выборов на Украине в условиях конфликта
