Над Россией сбили 172 украинских БПЛА. Военная операция, день 1400-й

ВСУ перебросили в Харьковской области часть 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии с липцовского на купянское направление, сообщает РИА Новости.
🔴 Минобороны: силы ПВО сбили 172 беспилотников ВСУ над регионами России.
▪️110 БПЛА — над Брянской областью;
▪️20 — над Белгородской;
▪️14 — над Калужской;
▪️12 — над Тульской;
▪️6 — над Орловской;
▪️4 — над Московским регионом, в том числе два, летевших в сторону столицы;
▪️3 — над Липецкой областью;
▪️по 1 — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.