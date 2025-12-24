Покупка кровати в интернете обернулась для россиянки потерей 2,8 млн рублей

В Татарстане 23-летняя девушка решила купить кровать в интернете и попалась на удочку мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что девушка заказала в интернет-магазине кровать — ей позвонил неизвестный, представившийся курьером службы доставки. Аферист запросил личные данные якобы для подтверждения заказа, а затем отправил женщине ссылку, имитирующую сообщение с «Госуслуг».

Вскоре девушка получила уведомление о входе в ее аккаунт с нового устройства и, испугавшись, позвонила на «горячую линию поддержки», указанную в этом же письме. В мессенджере с ней связался человек, назвавшийся «сотрудником отдела безопасности». Под предлогом защиты средств преступник убедил жертву оформить кредит и перевести все деньги, включая заемные, на «безопасный счет».

Общая сумма ущерба составила 2,8 млн рублей. Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

