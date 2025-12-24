На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

КСИР объявил о перехвате танкера в Ормузском проливе

КСИР перехватил в Ормузском проливе танкер с контрабандным топливом
true
true
true
close
Tasnim News Agency

Военно-морские силы Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) Ирана перехватили танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает информационное агентство Mehr.

По словам командующего первым военно-морским округом КСИР бригадного генерала Аббаса Голамшахи, на борту танкера находилось свыше 4 млн литров контрабандного топлива. Оно было получено с мелких судов, а затем его планировали перегрузить на более крупные корабли за пределами Персидского залива.

Экипаж танкера состоял из 16 иностранцев. Они попытались в момент задержания покинуть иранские территориальные воды.

Голамшахи отметил, что топливо будет изъято. Начато расследование с целью раскрытия организации контрабандистов, к которой относится перехваченный танкер.

15 ноября КСИР заявил, что задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер, который следовал в Сингапур.

Ранее Белый дом назвал причину захвата танкера у берегов Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами