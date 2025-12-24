КСИР объявил о перехвате танкера в Ормузском проливе

КСИР перехватил в Ормузском проливе танкер с контрабандным топливом

Военно-морские силы Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) Ирана перехватили танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает информационное агентство Mehr.

По словам командующего первым военно-морским округом КСИР бригадного генерала Аббаса Голамшахи, на борту танкера находилось свыше 4 млн литров контрабандного топлива. Оно было получено с мелких судов, а затем его планировали перегрузить на более крупные корабли за пределами Персидского залива.

Экипаж танкера состоял из 16 иностранцев. Они попытались в момент задержания покинуть иранские территориальные воды.

Голамшахи отметил, что топливо будет изъято. Начато расследование с целью раскрытия организации контрабандистов, к которой относится перехваченный танкер.

15 ноября КСИР заявил, что задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер, который следовал в Сингапур.

