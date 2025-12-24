На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме рассказали, чем займется Трамп в канун Рождества

Трамп сыграет в гольф и расскажет детям о Санте в канун Рождества
Andrew Harnik/AP

В канун Рождества, 24 декабря, президент США Дональд Трамп сыграет в гольф и позвонит детям и военным. Об этом говорится в его расписании.

Пресс-пул Белого дома уточнил, что глава государства прибыл в гольф-клуб во Флориде в 9:31 (17:24 мск). Потом политик ответит на звонки американских детей о «полете» Санта-Клауса и побеседует с военными США.

Согласно расписанию Трампа, 24 и 25 декабря у него не запланировано никаких мероприятий.

До этого в Кремле рассказали, что поздравят американского лидера с Новым годом и Рождеством. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока в графике российского лидера нет планов связываться с Трампом по телефону. Однако в случае необходимости разговор двух президентов может быть быстро организован.

Ранее в Кремле раскрыли, будет ли работать Путин в новогодние праздники.

Второй срок Трампа
