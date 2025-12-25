На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Болгария экстрадирует в США россиянина, обвиняемого в нарушении санкций

Болгария экстрадирует в США россиянина Сергея Ивина
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Болгарии одобрил экстрадицию в США россиянина Сергея Ивина, которого американские власти обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что адвокат россиянина планирует подать документы на апелляцию в ближайшее время.

Сторона защиты другого россиянина Олега Ольшанского уже подала апелляцию, утверждает агентство.

Об аресте Ольшанского и Ивина стало известно 19 декабря. Дипломаты РФ в Болгарии в рамках своей компетенции содействовали в улучшении условий содержания под стражей. Кроме того, они поддерживают контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствуют на судебных слушаниях.

Мужчин арестовали в Болгарии по требованию Вашингтона. Как сообщили в посольстве РФ, по первому россиянину принято решение об экстрадиции в Соединенные Штаты, но сторона защиты планирует подавать апелляцию. По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось.

Ранее в Польше задержали сотрудника Эрмитажа за раскопки в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами