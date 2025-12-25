Болгария экстрадирует в США россиянина, обвиняемого в нарушении санкций

Суд в Болгарии одобрил экстрадицию в США россиянина Сергея Ивина, которого американские власти обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что адвокат россиянина планирует подать документы на апелляцию в ближайшее время.

Сторона защиты другого россиянина Олега Ольшанского уже подала апелляцию, утверждает агентство.

Об аресте Ольшанского и Ивина стало известно 19 декабря. Дипломаты РФ в Болгарии в рамках своей компетенции содействовали в улучшении условий содержания под стражей. Кроме того, они поддерживают контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствуют на судебных слушаниях.

Мужчин арестовали в Болгарии по требованию Вашингтона. Как сообщили в посольстве РФ, по первому россиянину принято решение об экстрадиции в Соединенные Штаты, но сторона защиты планирует подавать апелляцию. По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось.

Ранее в Польше задержали сотрудника Эрмитажа за раскопки в Крыму.