В Таганроге вынесут приговор мужчине, ударившему и покусавшему полицейских

В Таганроге будут судить мужчину, который ударил и покусал сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ночью 4 ноября 31-летний местный житель нарушал общественный порядок, находясь во дворе одного из многоквартирных домов Таганрога. Очевидцы вызвали полицию, и на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу.

Полицейские потребовали прекратить противоправные действия, но в ответ хулиган оказал сопротивление.

«Он нанес одному из полицейских удар в область лица, а при попытке доставить его в служебный автомобиль укусил другого сотрудника», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По ходатайству следователя фигуранта заключили под стражу. В ближайшее время он ответит за содеянное в суде.

