Турист попытался попасть в самолет без билета и едва не отобрал пистолет у полицейского

Турист попытался выхватить пистолет у полицейского в аэропорту Мельбурна
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Британского туриста арестовали за попытку выхватить пистолет у полицейского в австралийском аэропорту. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел 16 декабря в аэропорту Мельбурна. 35-летний британец Оливер Бракенбери попытался сесть на международный рейс, не имея при себе билета на самолет. Когда его раскрыли и вызвали полицейских, он повел себя неадекватно и потянулся прямо к пистолету в кобуре одного из стражей порядка.

Полицейские утверждают, что Бракенбери сопротивлялся аресту, поэтому его пришлось обездвижить электрошокером и перцовым баллончиком. Для усмирения дебошира, как уточняется, понадобилось подкрепление.

После ареста его доставили в больницу, а затем взяли под стражу. В марте он предстанет перед австралийским судом по обвинению в причинении вреда госслужащему и воспрепятствовании их работе. За эти преступления британцу грозит до 13 лет и до двух лет тюрьмы соответственно.

Министерство иностранных дел Великобритании знает об аресте Бракенбери.

«Мы оказываем поддержку британцу, задержанному в Мельбурне, и поддерживаем связь с местными властями», — заявила пресс-секретарь МИД.

Ранее женщина-боец ММА избила полицейских в самолете.

