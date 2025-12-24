На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали, сколько США продержат блокаду венесуэльской нефти

Reuters: Белый дом приказал держать блокаду венесуэльской нефти минимум 2 месяца
Isaac Urrutia/Reuters

Белый дом приказал войскам США сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, основное внимание уделяется санкционному экономическому давлению на правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро, хотя все еще существуют «военные варианты».

В Вашингтоне ожидают, что Венесуэла к концу января столкнется с экономическими проблемами, если не согласится на серьезные уступки США, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что часть представителей Республиканской партии США выступают против вторжения в Венесуэлу и свержения Мадуро, предупреждая о негативных последствиях такого решения.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пригрозил Мадуро последствиями за демонстрацию силы.

Все новости на тему:
Трамп угрожает Венесуэле
