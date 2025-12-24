Постпред США при НАТО сообщил «хорошую новость» по урегулированию на Украине

Постпред при НАТО Уитакер: за 2 недели США сократили спорные вопросы по Украине

За последние две недели США сократили количество спорных вопросов по урегулированию на Украине, заявил в интервью Fox News американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

Он назвал это «хорошей новостью».

«Однако по-прежнему остаются вопросы, которые необходимо решить таким образом, чтобы обе стороны пришли к согласию», — признал чиновник.

По его словам, «сложные финальные переговоры» станут вызовом для спецпосланника президента Стива Уиткоффа, зятя главы государства Джареда Кушнера и других участников обсуждений с Россией и Украиной.

В том же интервью Уитакер рассказал, что вопросы о гарантиях безопасности для республики в основном урегулированы, однако теперь «все сводится к вопросу территории и ее разделения». Несмотря на это, постпред США при НАТО считает, что, если конфликт на Украине может быть завершен, это произойдет в ближайшие 90 дней.

