На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

За три часа БПЛА атаковали девять регионов России

Силы ПВО за три часа перехватили 29 дронов над девятью регионами России
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над девятью регионами страны 29 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. В Белгородской области уничтожили 10 БПЛА, в Брянской — семь, три — в небе Московского региона (один из беспилотников летел на столицу), по два — в Воронежской, Орловской и Ростовской областях и по одному — в Калужской, Курской и Тульской.

Стремительно приближается встреча 2026 года. В России новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января, однако боевые действия в зоне СВО ведутся без выходных и праздничных дней. Как будет складываться обстановка на фронте в этот период и что готовят ВСУ в качестве «новогоднего подарка» для России — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами