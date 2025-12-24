За три часа БПЛА атаковали девять регионов России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над девятью регионами страны 29 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. В Белгородской области уничтожили 10 БПЛА, в Брянской — семь, три — в небе Московского региона (один из беспилотников летел на столицу), по два — в Воронежской, Орловской и Ростовской областях и по одному — в Калужской, Курской и Тульской.

Стремительно приближается встреча 2026 года. В России новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января, однако боевые действия в зоне СВО ведутся без выходных и праздничных дней. Как будет складываться обстановка на фронте в этот период и что готовят ВСУ в качестве «новогоднего подарка» для России — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

