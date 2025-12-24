На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белый дом раскритиковал британское СМИ за новость о плохом состоянии психики Трампа

Белый дом раскритиковал Guardian за новость об ухудшении здоровья Трампа
true
true
true
close
Tyrone Siu/Reuters

Помощник пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон раскритиковала британскую газету Guardian за распространение информации о возможных отклонениях в психическом здоровье президента США Дональда Трампа. Ее слова Guardian привела в качестве комментария.

Издание опубликовало статью, в которой рассматриваются различные случаи путаницы в словах американского лидера и утверждается, что его поведение во второй президентский срок можно описать, как непредсказуемое и странное, что вызывает сомнения в его умственных способностях.

«Guardian – это рупор леваков, которому должно быть глубоко стыдно публиковать этот мусор», – прокомментировала новость Хьюстон.

В октябре врач-невролог Валерий Новоселов также высказал мнение по поводу ухудшения когнитивных способностей американского лидера. Новоселов подчеркнул, что президент США находится уже в старческом возрасте, и его способность к запоминанию не такая, как была в зрелом возрасте. В то же время российский врач уточнил, что признаки снижения когнитивных функций не являются деменцией. Он подчеркнул, что глава Белого дома самостоятельно может контролировать свое поведение, и даже «довольно долго говорить», а это указывает на то, что деменции у него в настоящее время нет.

До этого американский психолог Джон Гартнер заявил, что у Трампа наблюдаются некоторые признаки деменции. Он назвал американского лидера «злокачественным нарциссом», которому будет с возрастом все сложнее контролировать свою речь и действия.

Ранее Google запретил спрашивать у своего ИИ-поиска про деменцию Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами