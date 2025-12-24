Помощник пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон раскритиковала британскую газету Guardian за распространение информации о возможных отклонениях в психическом здоровье президента США Дональда Трампа. Ее слова Guardian привела в качестве комментария.

Издание опубликовало статью, в которой рассматриваются различные случаи путаницы в словах американского лидера и утверждается, что его поведение во второй президентский срок можно описать, как непредсказуемое и странное, что вызывает сомнения в его умственных способностях.

«Guardian – это рупор леваков, которому должно быть глубоко стыдно публиковать этот мусор», – прокомментировала новость Хьюстон.

В октябре врач-невролог Валерий Новоселов также высказал мнение по поводу ухудшения когнитивных способностей американского лидера. Новоселов подчеркнул, что президент США находится уже в старческом возрасте, и его способность к запоминанию не такая, как была в зрелом возрасте. В то же время российский врач уточнил, что признаки снижения когнитивных функций не являются деменцией. Он подчеркнул, что глава Белого дома самостоятельно может контролировать свое поведение, и даже «довольно долго говорить», а это указывает на то, что деменции у него в настоящее время нет.

До этого американский психолог Джон Гартнер заявил, что у Трампа наблюдаются некоторые признаки деменции. Он назвал американского лидера «злокачественным нарциссом», которому будет с возрастом все сложнее контролировать свою речь и действия.

Ранее Google запретил спрашивать у своего ИИ-поиска про деменцию Трампа.