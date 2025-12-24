Санта-Клаус и эльфы ограбили супермаркет в Канаде

Группа активистов в костюмах Санта-Клауса и эльфов устроила ограбление супермаркета Metro в Монреале. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Воры в костюмах Санта-Клауса и эльфов вывезли целые тележки продуктов из супермаркета в Монреале. Позже группа активистов заявила, что это было ограбление, вдохновленное Робин Гудом, с целью обеспечить нуждающихся едой», — передает телеканал.

Представитель полиции Монреаля Йохани Шарланд сообщила CNN, что 22 декабря около 21:40 группа людей украла из магазина «предположительно, продукты питания». По поводу мотивов активистов Шарланд сообщила, что комментировать их не в ее компетенции. Полицейский добавила, что в настоящее время они с коллегами проводят расследование инцидента, изучают записи с видеокамер и опрашивают свидетелей.

Как отмечается, ответственность за вынос продуктов взяла на себя группа канадских активистов под названием Robins of the Alleys («Робин Гуды закоулков»). В социальных сетях они заявили, что целью «акции» было оказание помощи семьям, испытывающим трудности с покупкой продуктов в преддверии праздников. По их словам, украденная еда в итоге была сложена под общественной елкой в городе. Активисты также критически высказались в отношении крупных корпораций, обвинив их в постоянном росте цен и недоступности основных товаров.

