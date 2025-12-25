На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Зеленский готов к выводу войск и ожидает ответа России

WP: Зеленский сделал первый шаг на пути к компромиссу с Россией
Thomas Peter/Reuters

Впервые президент Украины Владимир Зеленский приблизился к какому-либо компромиссу по вопросу о территории в споре с Россией, пишет газета Washington Post.

Как отмечается, Зеленский представил новую версию мирного плана, в которой говорится, что он готов к выводу войск из восточной Украины для создания демилитаризованной зоны, если Россия согласится сделать то же самое в рамках урегулирования конфликта.

«Эти предложения знаменуют собой первый шаг президента Украины к какому-либо компромиссу по вопросу территории в восточном Донбассе, над которой Россия требует полного контроля», — пишет американское издание.

До этого сообщалось, что в новом мирном плане Зеленского не сообщается, когда Киев планирует вывести подразделения вооруженных сил с Донбасса — до прекращения огня или после. Неизвестным остается также и то, кто будет контролировать демилитаризованную зону в будущем.

24 декабря Зеленский обнародовал детали мирного плана, согласованного с США. Этот документ из 20 пунктов предусматривает гарантии безопасности для Киева и Европы, а также закрепляет численность вооружённых сил Украины на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов.

Ранее было раскрыто отношение России к мирному плану Зеленского.

