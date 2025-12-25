На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Костромской студент испугался выдуманных мошенников и отдал 1,3 млн рублей настоящим

В Костроме студент обогатил мошенников на 1,3 млн рублей
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В Костроме студент испугался выдуманных мошенников и отдал семейные сбережения настоящим. Об этом сообщает kostroma.mk.ru.

Все началось с того, что молодому человеку позвонил «курьер», сообщивший о прибытии посылки. Звонивший запросил для получения код из СМС. После этого на телефон студента стали поступать сообщения о том, что на него якобы оформлена доверенность, а его личные данные скомпрометированы.

Юноша позвонил по указанному в сообщениях номеру — там ему сообщили, что за него якобы взялись мошенники, и предложили «помощь». Следуя инструкциям аферистов, он провел «видеообыск» своего жилища и «заделарировал» имеющиеся дома семейные сбережения — он перевел по указанным мошенниками реквизитам сначала 800 тысяч рублей, а затем еще 500 тысяч рублей.

Молодой человек понял, что его обманывают, когда аферисты начали просить его отправить деньги с карты его матери. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

Ранее покупка кровати в интернете обернулась для россиянки потерей 2,8 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами