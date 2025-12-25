Костромской студент испугался выдуманных мошенников и отдал 1,3 млн рублей настоящим

В Костроме студент испугался выдуманных мошенников и отдал семейные сбережения настоящим. Об этом сообщает kostroma.mk.ru.

Все началось с того, что молодому человеку позвонил «курьер», сообщивший о прибытии посылки. Звонивший запросил для получения код из СМС. После этого на телефон студента стали поступать сообщения о том, что на него якобы оформлена доверенность, а его личные данные скомпрометированы.

Юноша позвонил по указанному в сообщениях номеру — там ему сообщили, что за него якобы взялись мошенники, и предложили «помощь». Следуя инструкциям аферистов, он провел «видеообыск» своего жилища и «заделарировал» имеющиеся дома семейные сбережения — он перевел по указанным мошенниками реквизитам сначала 800 тысяч рублей, а затем еще 500 тысяч рублей.

Молодой человек понял, что его обманывают, когда аферисты начали просить его отправить деньги с карты его матери. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

