«Не имеет права так говорить»: слова Станковича про Россию посчитали несерьезными

Футбольный комментатор Нобель Арустамян в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу» прокомментировал объяснения бывшего наставника московского «Спартака» Деяна Станковича своей чрезмерной эмоциональности во время работы в России постоянными провокациями со стороны судейского корпуса.

«Его поведение эмоциональное, все эти выкрики, скандалы — это не то, что команду сплачивало, помогало. Это была проблема для «Спартака». Вот сейчас атмосфера успокоилась в «Спартаке». Станкович сказал, что вел себя так из-за судей? Ну, взрослый мужик, тренер, главный тренер команды, не имеет права, говорить: «Меня спровоцировали», — сказал Арустамян.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Губерниев заявил, что главный претендент на пост тренера «Спартака» в клубе «все профукает».