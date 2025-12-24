В Молдавии объявили о пресечении переправки украинских уклонистов через границу

В Молдавии пресечена деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконную миграцию уклоняющихся от призыва украинцев. Об этом сообщается на сайте молдавской пограничной полиции.

В заявлении ведомства говорится, что члены организованной преступной группировки способствовали незаконному пересечению гражданами Украины государственной границы, их пребыванию и транзиту по территории республики. Затем уклонистов переправляли в страны Европейского союза. С каждого украинца преступники получали по $10 тыс.

Полиция провела обыски в домах подозреваемых, во время которых были изъяты деньги, радиостанции, мобильные телефоны, SIM-карты, камера с датчиком движения, носители информации и другие вещественные доказательства. Руководитель группировки задержан, некоторые другие участники объявлены в розыск.

23 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что житель Львова переправлял уклонистов в Евросоюз через нератающую газовую трубу.

Ранее на Украине подполковника минобороны заподозрили в помощи уклонистам.