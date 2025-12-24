На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умерла соучредитель телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская

На 84-м году жизни скончалась журналистка Ирена Лесневская
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Умерла журналист, продюсер, основательница и соучредитель телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская, ей было 83 года. Об этом сообщила телеведущая Марианна Максимовская в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по «Неделе», — написала Максимовская.

Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп Павлодарской области Казахской ССР (ныне. — Казахстан). Затем, через три года, в 1945-м, Ирена вместе с матерью и братом переехала в Москву.

После окончания школы прошла обучение на режиссерском факультете Российского университета театрального искусства (ГИТИС) и в 60-е годы окончила телевизионное отделение факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.

За свою карьеру Лесневская была сотрудницей Центрального телевидения СССР, в 80-е годы журналистка работала над знаменитой программой «Кинопанорама». В 1991 году она учредила компанию РЕН ТВ, через шесть лет — одноименный канал.

В 1994 году Лесневская возглавила Ассоциацию независимых телепроизводителей и руководила ею до 2005 года. После ухода купила журнал «Новое время», который впоследствии был переименован в The New Times.

В 2005 году Лесневскую наградили премией ТЭФИ «За личный вклад в развитие телевидения». Помимо этого среди достижений журналистки — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее умер известный петербургский композитор Сергей Баневич.

