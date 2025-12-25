На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что происходит с мозгом, когда в голове «пустота»

PNAS: существуют периоды, когда человек бодрствует, но не осознает никаких мыслей
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Периоды, когда человек бодрствует, но не осознает никаких мыслей, образов или ощущений, действительно существуют и имеют нейрофизиологическую основу. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Это состояние получило название «пустота ума». Оно описывается как полное отсутствие ментального содержания: ни внутреннего диалога, ни образов, ни эмоций. Ранее считалось, что подобные ощущения могут быть иллюзией памяти, однако новые данные указывают на обратное.

В эксперименте приняли участие 62 здоровых добровольца. Они выполняли монотонные когнитивные задания, в то время как их мозговая активность регистрировалась с помощью высокоплотной электроэнцефалографии. В определенные моменты участники сообщали о «провалах» в мышлении.

Анализ показал: во время таких эпизодов снижается связность между отдаленными нейронными сетями мозга, а обработка зрительной информации нарушается. Особенно заметно исчезновение так называемой «поздней» зрительной обработки — стадии, которую связывают с осознанным восприятием. Поведенчески это сопровождалось замедлением реакций и ростом числа ошибок.

Ученые предположили, что это состояние может напоминать кратковременный «сон наяву», когда отдельные участки мозга временно переходят в режим, схожий со сном. По оценкам исследователей, такие эпизоды могут занимать от 5 до 20% времени бодрствования, хотя частота сильно различается между людьми.

Важно, что пустота ума отличается как от сосредоточенного внимания, так и от блуждания мыслей. В первом случае человек сконцентрирован на задаче, во втором — отвлечен, но все же думает. Здесь же наблюдается именно «разрыв» потока сознания.

«Наши данные показывают, что сознание — это не непрерывный фильм, а мозаика состояний. Иногда в этой мозаике просто отсутствует фрагмент», — подытожил невролог Лионель Накаш.

Авторы считают, что дальнейшее изучение явления может помочь в понимании нарушений внимания, тревожных расстройств и СДВГ, а также расширить представления о природе сознания.

Ранее был предложен новый взгляд на природу сознания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами