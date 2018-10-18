Путин рассказал о биологическом оружии, нацеленном на этническую принадлежность

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о разработках биологического оружия в мире.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Эти разработки очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. Из того, что видел, о чем там речь, выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью этнический группе. Во втором и третьем поколении наступают такие изменения, которые кардинальным образом меняют облик», — сказал президент.

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Он назвал такую ситуацию очень опасной и подчеркнул, что разработчики подобного оружия должны понимать, «что и другие будут этим заниматься».

Ранее Путин заявил, что в случае ядерного удара по России возможные агрессоры «просто сдохнут».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина на «Валдае».