Путин рассказал о биологическом оружии, нацеленном на этническую принадлежность
Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о разработках биологического оружия в мире.
Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«Эти разработки очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. Из того, что видел, о чем там речь, выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью этнический группе. Во втором и третьем поколении наступают такие изменения, которые кардинальным образом меняют облик», — сказал президент.
Он назвал такую ситуацию очень опасной и подчеркнул, что разработчики подобного оружия должны понимать, «что и другие будут этим заниматься».
Ранее Путин заявил, что в случае ядерного удара по России возможные агрессоры «просто сдохнут».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина на «Валдае».