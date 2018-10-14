Глава Пентагона поддержал установку Поклонного креста на кладбище в Калифорнии

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что глава Пентагона Джеймс Мэттис поддержал инициативу установки Поклонного креста на православном кладбище в форте Росс в Калифорнии, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что посольство обратилось к Мэттису с предложением по благоустройству части кладбища, где захоронены российские военные моряки.

Реклама

«И было очень приятно, что генерал Мэттис поддержал нас. Уверены, что он дал необходимые команды», — сказал Антонов.

Он добавил, что у посольства очень много планов по укреплению русского присутствия на данной территории.