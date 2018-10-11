После пожара на складе боеприпасов на Украине продолжаются взрывы

На арсенале в Черниговской области продолжается ликвидация очагов тления, а также наблюдаются взрывы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны Украины.

На месте работают пожарные танки, инженерные машины разграждения, пожарные машины, два пожарных самолета АН-32П, которые сбрасывают воду.

Ранее министерство обороны Украины сообщило о том, что на технической территории 6-го арсенала было зафиксировано увеличение интенсивности взрывов на двух площадках, где происходило тление.