Порошенко заявил о создании войск на случай атаки из Крыма

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране создана группировка войск на случай возможной атаки из Крыма, сообщает УНН.

Он уточнил, что группировки созданы на всех потенциально опасных направлениях.

«Сформированы 39 боевых бригад. На потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, которые готовы для отражения агрессии не только с востока, а в том числе, и с крымского направления», — сказал он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море из-за «действий России».