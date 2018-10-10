Названа причина взрывов на складе боеприпасов под Черниговом

Бывший руководитель Нацгвардии Украины Степан Полторак Министерство обороны Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил взрывы на украинских складах боеприпасов недостаточным финансированием, передает агентство УНИАН.

Он отметил, что недостаток денежных средств и времени приводит к нехватке закрытых хранилищ боеприпасов. По расчетам министра, решить эту проблему можно не ранее чем через 15 лет при условии ежегодного выделения 500 млн гривен и безупречной работы застройщиков.

Реклама

Полторак добавил, что на территории Черниговской области 112 хранилищ боеприпасов, причем 40% из них — это открытые площадки.

Ранее сообщалось, какое количество боеприпасов находилось на складе во время пожара.