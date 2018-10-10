Названа причина взрывов на складе боеприпасов под Черниговом

Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил взрывы на украинских складах боеприпасов недостаточным финансированием, передает агентство УНИАН.

Он отметил, что недостаток денежных средств и времени приводит к нехватке закрытых хранилищ боеприпасов. По расчетам министра, решить эту проблему можно не ранее чем через 15 лет при условии ежегодного выделения 500 млн гривен и безупречной работы застройщиков.

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Полторак добавил, что на территории Черниговской области 112 хранилищ боеприпасов, причем 40% из них — это открытые площадки.

Ранее сообщалось, какое количество боеприпасов находилось на складе во время пожара.