Стал известен объем боеприпасов горящего на Украине склада

По словам представителей госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины на горящих военных складах, которые расположены в Черниговской области, горят около 88 тысяч тонн боеприпасов, передает РИА «Новости».

«Ориентировочно на складах находится 88 тысяч тонн боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

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Информация о взрыве на военном складе №6 в районе населенного пункта Ичня поступила утром 9 октября в 3:40 по местному времени. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

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