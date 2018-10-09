Взрывы на Украине: десятки тысяч эвакуированы. ОНЛАЙН

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Появились и первые версии причин ЧП. Так, политолог, экономист Александр Дудчак полагает, что со взрывом на украинском военном складе можно связать новость о том, что «ВСУ продают оружие ополченцам, в частности комплексы ПЗРК».
«Естественно, что будет проведено расследование. Маркировка будет обнародована, по этим номерам можно установить весь путь данного оружия — от производства до конечного потребителя. Можно предположить, что таким образом пытаются замести следы», — пояснил Дудчак RT.
Украинская военная прокуратура возбудила уголовное дело из-за взрывов на складе. «Сейчас по фактам взрывов военной прокуратурой центрального региона Украины начато уголовное производство по части 3 статьи 425 («Небрежное отношение военнослужащего лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения»)», — говорится в тексте сообщения ведомства. В соответствии с этой статьей предусматривается до семи лет лишения свободы.
Тем временем президент Украины Петр Порошенко вызвал руководителей силовых ведомств для доклада по ситуации в районе Ични под Черниговом, где взрываются боеприпасы на военном складе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в твиттере. По его словам, Порошенко поручил правительству Украины оказать всю необходимую помощь людям.
Интенсивность взрывов составляет два-три раза в секунду, уточнили в Генштабе ВСУ.
В украинском твиттере одни обсуждают, что взрывы на складах боеприпасов в стране происходят подозрительно часто, другие — беспокоятся за родственников. Вот, что пишет житель Киева.
В 7.00 все это выглядело следующим образом.
В самом Чернигове все спокойно. На совещании в городском совете начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Григорий Годун заявил, что опасности для горожан взрывы и пожар в области не представляют, сообщил городской информационный портал 0462.ua. Он рассказал, что после ночного пожара и взрывов на военном складе возле Ични продолжается эвакуация населения из 16-километровой в 50-километровую зону. «Угрозы Чернигову нет», — подытожил Григорий Годун.
В Черниговскую область отправился премьер-министр Украины Владимир Гройсман — об этом он сообщил в своем твиттере.
«К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ДСНС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из г. Киева и Киевской области количеством 150 человек», — говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным происшествиям. Для патрулирования территории выделены 100 сотрудников Нацгвардии Украины.
Территория склада составляет около 682,6 га, при этом техническая территория достигает 402 га.
Люди были эвакуированы к 6.30 по местному времени. Евгений Дубина, сотрудник пресс-службы управления ГСЧС Украины сообщил телеканал UA: «Задействовано 23 автобуса для эвакуации людей в Парафеевку, села Ивангород и Иржавец. Из трех- и пятикилометровой зоны поражения все люди эвакуированы. Со станции Гребневка в Полтавской области направлен пожарный поезд».
В 4.22 было закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км в районе взрыва.
Также сообщается, что из района места происшествия эвакуированы около 10 тысяч человек. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта приостановлено.
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня ранним утром в Черниговской области произошел мощный взрыв на складе боеприпасов. Сообщения о чрезвычайном происшествии на складе №6 в районе населенного пункта Ичня поступили 3.40 по местному времени, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
Пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила на своей странице в фейсбуке: «Оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба отправилась на место происшествия. Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы».