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Взрывы на Украине: десятки тысяч эвакуированы. ОНЛАЙН

В Черниговской области произошел мощный взрыв

На Украине в Черниговской области горит склад боеприпасов. Информация о взрыве на военном складе №6 в районе населенного пункта Ичня поступила утром 9 октября в 3:40 по местному времени. Десятки тысяч местных жителей эвакуированы, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
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10:13

Появились и первые версии причин ЧП. Так, политолог, экономист Александр Дудчак полагает, что со взрывом на украинском военном складе можно связать новость о том, что «ВСУ продают оружие ополченцам, в частности комплексы ПЗРК».

«Естественно, что будет проведено расследование. Маркировка будет обнародована, по этим номерам можно установить весь путь данного оружия — от производства до конечного потребителя. Можно предположить, что таким образом пытаются замести следы», — пояснил Дудчак RT.

10:07

Украинская военная прокуратура возбудила уголовное дело из-за взрывов на складе. «Сейчас по фактам взрывов военной прокуратурой центрального региона Украины начато уголовное производство по части 3 статьи 425 («Небрежное отношение военнослужащего лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения»)», — говорится в тексте сообщения ведомства. В соответствии с этой статьей предусматривается до семи лет лишения свободы.

10:00

Тем временем президент Украины Петр Порошенко вызвал руководителей силовых ведомств для доклада по ситуации в районе Ични под Черниговом, где взрываются боеприпасы на военном складе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в твиттере. По его словам, Порошенко поручил правительству Украины оказать всю необходимую помощь людям.

09:51

Интенсивность взрывов составляет два-три раза в секунду, уточнили в Генштабе ВСУ.

09:45

В украинском твиттере одни обсуждают, что взрывы на складах боеприпасов в стране происходят подозрительно часто, другие — беспокоятся за родственников. Вот, что пишет житель Киева.

09:40

В 7.00 все это выглядело следующим образом.

09:34

В самом Чернигове все спокойно. На совещании в городском совете начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Григорий Годун заявил, что опасности для горожан взрывы и пожар в области не представляют, сообщил городской информационный портал 0462.ua. Он рассказал, что после ночного пожара и взрывов на военном складе возле Ични продолжается эвакуация населения из 16-километровой в 50-километровую зону. «Угрозы Чернигову нет», — подытожил Григорий Годун.

09:25

В Черниговскую область отправился премьер-министр Украины Владимир Гройсман — об этом он сообщил в своем твиттере.

09:15

«К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ДСНС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из г. Киева и Киевской области количеством 150 человек», — говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным происшествиям. Для патрулирования территории выделены 100 сотрудников Нацгвардии Украины.

09:08

Территория склада составляет около 682,6 га, при этом техническая территория достигает 402 га.

08:59

Люди были эвакуированы к 6.30 по местному времени. Евгений Дубина, сотрудник пресс-службы управления ГСЧС Украины сообщил телеканал UA: «Задействовано 23 автобуса для эвакуации людей в Парафеевку, села Ивангород и Иржавец. Из трех- и пятикилометровой зоны поражения все люди эвакуированы. Со станции Гребневка в Полтавской области направлен пожарный поезд».

08:50

В 4.22 было закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км в районе взрыва.

08:46

Также сообщается, что из района места происшествия эвакуированы около 10 тысяч человек. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта приостановлено.

08:38

Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня ранним утром в Черниговской области произошел мощный взрыв на складе боеприпасов. Сообщения о чрезвычайном происшествии на складе №6 в районе населенного пункта Ичня поступили 3.40 по местному времени, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

08:40

Пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила на своей странице в фейсбуке: «Оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба отправилась на место происшествия. Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы».