Взрывы на Украине: десятки тысяч эвакуированы. ОНЛАЙН

Появились и первые версии причин ЧП. Так, политолог, экономист Александр Дудчак полагает, что со взрывом на украинском военном складе можно связать новость о том, что «ВСУ продают оружие ополченцам, в частности комплексы ПЗРК».

«Естественно, что будет проведено расследование. Маркировка будет обнародована, по этим номерам можно установить весь путь данного оружия — от производства до конечного потребителя. Можно предположить, что таким образом пытаются замести следы», — пояснил Дудчак RT.