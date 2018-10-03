Путин рассказал о попытках нападения на российские объекты в САР

Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии участились нападения террористов из сирийской провинции Идлиб на российский аэродром «Хмеймим», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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«Оттуда начали осуществляться попытки нападения на наши военные объекты, российские военные объекты, в том числе на аэродром «Хмеймим», — отметил Путин.

По его словам, также участились обстрелы террористов по сирийскому городу Алеппо.

Ранее сообщалось, что Путин и Курц обсудили урегулирование в Сирии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Курца.