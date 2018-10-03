Путин рассказал о попытках нападения на российские объекты в САР
Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии участились нападения террористов из сирийской провинции Идлиб на российский аэродром «Хмеймим», передает корреспондент «Газеты.Ru».
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
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«Оттуда начали осуществляться попытки нападения на наши военные объекты, российские военные объекты, в том числе на аэродром «Хмеймим», — отметил Путин.
По его словам, также участились обстрелы террористов по сирийскому городу Алеппо.
Ранее сообщалось, что Путин и Курц обсудили урегулирование в Сирии.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Курца.