В Бурятии стартовали российско-монгольские учения

В Бурятии на учебно-тренировочном комплексе «Бурдуны» стартовали совместные учения России и Монголии «Селенга-2018», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского Восточного военного округа.

Отмечается, что учения проводятся ежегодно с 2008 года.

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«В республике Бурятия на учебно-тренировочном комплексе «Бурдуны» ВВО состоялось открытие совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2018», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в учениях принимают участие более 1 тысячи военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон. Учения продлятся до 12 октября.

Ранее в Минобороны России заявили, что Россия и Сербия проведут совместные летные учения на Балканах.