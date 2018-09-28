Российский «Бастион» напугал британские СМИ

Видео, на котором показана работа берегового ракетного комплекса «Бастион» во время с учений Северного флота, оценило британское издание The Daily Express.

В газете была опубликована статья с заголовком: «Россия угрожает третьей мировой: Путин одобрил первый запуск береговых сверхзвуковых ракет».

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«Леденящие кровь видеоматериалы демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Оникс» с острова Котельный», — говорится в материале.

В статье утверждается, что развертывание «Бастиона» связано с намерением России модернизировать свой оборонный комплекс в Арктике, что связывают с претензиями Москвы на полезные ископаемые, находящиеся под арктическим льдом.

Авторы также приводят высказывание короля Иордании Абдаллы II, выступившего в Генассасблее ООН с речью об опасности третьей мировой войны.

Материал проиллюстрирован коллажем, изображающим российского президента Владимира Путина на фоне запуска ракет.