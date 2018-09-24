Лондон начал переселение участников «Белых касок» и их семей в Британию

Власти Великобритании начали принимать участников работавшей в Сирии организации «Белые каски» и членов их семей. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Британии, МВД и министерства по международному развитию.

Отмечается, что переселение будет происходить согласно Программе переселения подвергающихся опасности лиц (VPRS).

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«Действия «Белых касок» демонстрируют настоящий современный героизм. Их справедливо уважают за их мужественную, жизненно важную работу и ранее выдвигали на Нобелевскую премию мира. Мы приветствуем первые белые каски, которые будут переселены в Великобританию», — приводятся его слова в сообщении.

Ранее официальный представитель американского Госдепа Хизер Науэрт заявила о необоснованности обвинений российской и сирийской сторон в отношении «Белых касок».