Лукашенко рассказал о роли победы в ВОВ в отношениях между Россией и Белоруссией

Победа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне стала связующей нитью между народами России и Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, слова которого передает его пресс-служба.

«Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами Беларуси и России», — сказал он.

Он добавил, что выпавшие на долю стран жертвы и испытания навечно вписаны в героическую летопись двух государств.

О том, что Лукашенко приедет в Москву по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, стало известно 6 мая.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия не стала направлять приглашения на парад Победы послам и официальным лицам недружественных стран. Захарова напомнила, что официальные представители недружественных стран не приглашались на парад Победы в Москву с 2022 года «потому что режимы в этих странах проводят агрессивную политику в отношении нашей страны», формулируя ее как «нанесение стратегического поражения».

Ранее ветеран ВОВ признался, что хотел бы принять участие в спецоперации на Украине.