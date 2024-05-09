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Минобороны Тайваня заявило о самолетах армии КНР недалеко от острова

Минобороны Тайваня за сутки отследило 23 самолета армии КНР вблизи острова

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали около острова 23 воздушных судна и пять кораблей народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет РИА Новости.

По данным тайваньского ведомства, восемь китайских воздушных судов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону средств противовоздушной обороны (ПВО) острова.

В начале мая власти Китая объявляли, что проведут военные учения в Желтом море с 5 по 12 мая.

До этого Вооруженные силы Тайваня заявили о приближение к острову в течение суток 22 летальных аппаратов и четырех кораблей Китая. В заявлении отметили, что военные Тайваня в ответ задействовала авиацию и корабли. За целями следили наземные зенитные ракетные комплексы.

Также стало известно, что в проекте помощи Тайваню и другим странам Индо-Тихоокеанского региона, представленном спикером палаты представителей Майком Джонсоном, предлагается выделить $8,12 млрд из бюджета Соединенных Штатов.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.

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