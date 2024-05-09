Врач рассказал о необычных симптомах инсульта

Симптомы инсульта (острого нарушения кровоснабжения мозга) зависят от того, какая зона органа пострадала. Например, при поражении базилярной артерии может возникнуть косоглазие, а при поражении передней мозговой артерии — психоз. Об этом «Газете.Ru» рассказал невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Кружалов.

«Чаще всего инсульты возникают в бассейне средней мозговой артерии и сопровождаются они слабостью или нарушением чувствительности в руке и ноге, а также в половине лица с одной стороны, нарушением речи, письма и чтения, выпадением полей зрения, расстройствами зрительно-пространственной ориентации или восприятия одной из половин тела. Значительно реже, в пять-шесть раз, происходит поражение базилярной артерии при которой к классическим симптомам могут добавиться: косоглазие, двоение в глазах, нарушение глотания, нарушение речи по типу «каши во рту», головокружение и шаткость походки», — рассказал Кружалов.

Поражение задних мозговых артерий может привести к нарушению зрения и выпадению полей зрения, значительно реже возникает нарушение речи, письма и чтения, в случае двустороннего поражения развивается слепота.

«Поражения в области передней мозговой артерии, хоть и приводят к слабости и нарушению чувствительности в руке и ноге, чаще эти симптомы носят не выраженный характер. На первое место выходят нарушения психики – снижение мотивации, апатия, булимия, или, наоборот, чрезмерная расторможенность и возбуждение вплоть до психоза. Иногда отмечаются расстройства координации», — добавил врач.

Ранее невролог Кружалов назвал заболевания, с которыми можно спутать инсульт.