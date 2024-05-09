В НАТО заявили, что не отправят на Украину свои войска

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Repubblica, что у альянса нет намерения быть напрямую вовлеченной в конфликте на Украине.

По словам Столтенберга, НАТО не отправит на Украину войска. Он отметил, что перед альянсом стоят две основные задачи: поддержать Киев и не допустить распространения конфликта за пределы Украины.

»Президент Путин не верил, что мы окажем такую ​​большую помощь Зеленскому, но в то же время мы также прояснили, что не будем отправлять войска. Украина их у нас не просила, они у нас просят поддержку, боеприпасы и наступательную артиллерию», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что не видит «неминуемого риска какого-либо военного нападения на какого-либо союзника по НАТО» со стороны России. При этом он назвал безрассудной «российскую ядерную риторику».

В конце апреля генеральный секретарь НАТО заявлял, что победа российских войск и президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу.

Ранее в НАТО оценили риск нападения России на альянс.