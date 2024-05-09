Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НАТО заявили, что не отправят на Украину свои войска

Столтенберг: у НАТО нет намерения напрямую вовлекаться в конфликт на Украине

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Repubblica, что у альянса нет намерения быть напрямую вовлеченной в конфликте на Украине.

По словам Столтенберга, НАТО не отправит на Украину войска. Он отметил, что перед альянсом стоят две основные задачи: поддержать Киев и не допустить распространения конфликта за пределы Украины.

»Президент Путин не верил, что мы окажем такую ​​большую помощь Зеленскому, но в то же время мы также прояснили, что не будем отправлять войска. Украина их у нас не просила, они у нас просят поддержку, боеприпасы и наступательную артиллерию», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что не видит «неминуемого риска какого-либо военного нападения на какого-либо союзника по НАТО» со стороны России. При этом он назвал безрассудной «российскую ядерную риторику».

В конце апреля генеральный секретарь НАТО заявлял, что победа российских войск и президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу.

Ранее в НАТО оценили риск нападения России на альянс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами