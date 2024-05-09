Расставшаяся с фигуристом гимнастка Крамаренко рассказала, свободно ли ее сердце

Российская гимнастка Лала Крамаренко, которая в апреле рассталась с фигуристом Федором Варламовым, в интервью YouTube-каналу «Дисциплина» рассказала о статусе отношений с бывшим возлюбленным, а также поделилась, что пока ее сердце свободно.

«Сейчас мы больше не общаемся. Пока. Есть причина, но говорить не буду. Не общаемся. Пока все. Есть мальчик, который мне нравится. Но сердце свободно», — призналась гимнастка.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Дина Аверина заняла второе место. Тройку лучших замкнула Анна Попова.

Крамаренко имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года. Лала — дочь футбольного голкипера Дмитрия Крамаренко, который известен по выступлениям за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию», а ныне работает тренером вратарей в ЦСКА.

10 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) представила требования к допуску россиян на международные турниры. Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой организации, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске.

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