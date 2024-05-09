Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы имена фаворитов Кубка Стэнли — 2024

Игрок «Северстали» Лишка назвал «Бостон» фаворитом Кубка Стэнли — 2024

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий череповецкой «Северстали» и сборной Словакии Адам Лишка в интервью Legalbet заявил, что считает «Бостон Брюинз» фаворитов розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

По его мнению, на главный трофей в мировом хоккее претендуют еще как минимум две команды.

«В первом раунде мне было интересно следить за серией «Торонто» и «Бостона». Очень захватывающая концовка в овертайме. Можно ли считать «Бостон» фаворитом? Да, у них хорошая команда. Но мне также нравятся «Рейнджерс» и «Колорадо», — заявил Лишка.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в текущем розыгрыше плей-офф вылетел от «Даллас Старз».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее гол и передача российского хоккеиста принесли «Ванкуверу» победу над «Эдмонтоном».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами