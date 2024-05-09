Названы имена фаворитов Кубка Стэнли — 2024

Нападающий череповецкой «Северстали» и сборной Словакии Адам Лишка в интервью Legalbet заявил, что считает «Бостон Брюинз» фаворитов розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

По его мнению, на главный трофей в мировом хоккее претендуют еще как минимум две команды.

«В первом раунде мне было интересно следить за серией «Торонто» и «Бостона». Очень захватывающая концовка в овертайме. Можно ли считать «Бостон» фаворитом? Да, у них хорошая команда. Но мне также нравятся «Рейнджерс» и «Колорадо», — заявил Лишка.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в текущем розыгрыше плей-офф вылетел от «Даллас Старз».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее гол и передача российского хоккеиста принесли «Ванкуверу» победу над «Эдмонтоном».