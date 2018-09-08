Эксперт прокомментировал данные Минобороны об утверждении сценария химатаки в Сирии

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин оценил сообщение российского Минобороны о том, что 7 сентября в командном пункте в Идлибе состоялась сходка лидеров террористических группировок, в результате которой был утвержден сценарий провокации с химической атакой в Сирии. Об этом сообщает RT.

Эксперт напомнил, что российское военное ведомство уже неоднократно предупреждало о готовящейся провокации с химоружием, поэтому он не видит в этом заявлении ничего нового.

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«Сценарий не меняется, ничего нового наши так называемые партнеры сегодня придумать не могут, фантазии не хватает», — пояснил Фитин.

Он также добавил, что американцы не видят других методов для того, чтобы как-то остановить наступление на Идлиб и его зачистку, кроме как обвинить в применении химического оружия.

Ранее сообщалось, что в Минобороны назвали сроки окончания подготовки химатаки в Сирии, которые были установлены в результате сходки террористов.