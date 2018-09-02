В ЛНР заявили об активизации ВСУ на линии соприкосновения

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко заявил об активизации снайперов и разведчиков вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии соприкосновения. Об этом сообщается на сайте луганского информационного центра.

По мнению Марочко, Таким образом Киев хочет спровоцировать военных ЛНР на ответные действия.

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«В районе населенного пункта Счастье в зоне ответственности 10-го батальона 59-й бригады отмечена активизация снайперских групп противника, а также группы из состава 54-го отдельного разведывательного батальона», — рассказал Марочко.

При этом подполковник отметил, что за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в ЛНР объявлен режим повышенной боеготовности после гибели главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.