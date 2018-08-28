Небензя намерен обсудить с генсеком ООН вопрос провокаций с химоружием в САР

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что планирует обсудить с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем ситуацию с провокациями с применением химического оружия в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он намерен обсудить данный вопрос на ближайшей встрече с Гутеррешем.

Реклама

Он также подчеркнул, что регулярно доводит ситуацию в Сирии до секретариата ООН.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России предупредили о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии.