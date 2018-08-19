Эксперт назвал образцы техники для парада на Украине «муляжами»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко дал комментарий поле того, как появилась информация об украинской военной технике, которую должны показать на параде в честь Дня независимости государства в Киеве. Об этом сообщает RT.

По словам Коротченко, на параде покажут или «кое как модернизированную» технику советского производства, или макеты якобы новых вооружений, которые никогда не будут созданы, поскольку у украинской стороны нет необходимых технических компетенций в военной сфере. Коротченко подчеркнул, что это касается якобы новых украинских крылатых ракет и самоходной артиллерийской установки «Богдана».

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«Это муляжи, массо-габаритные макеты, которые будут продемонстрированы, чтобы вселить дух в украинских обывателей и накануне президентских выборов дать Порошенко какие-то бонусы военно-технического плана», — заявил Коротченко.

Ранее украинский журналист Александр Дубинский раскритиковал «новые» образцы военной техники армии Украины.