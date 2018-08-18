ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету со стороны Йемена

Система ПВО Саудовской Аравии сбила ракету повстанцев-хуситов из движения «Ансар-Алла», которая была запущена по городу Наджран с территории Йемена. Об этом сообщает Al-Ekhbariya.

По данным телеканала, ракета была уничтожена в небе над городом.

Как отмечается, в результате атаки никто не пострадал.

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Ранее специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс заявил, что усилия миссии организации по урегулированию ситуации в стране являются бесплодными.

По его словам, в регионе происходит эскалация военного конфликта, несмотря на усилия ООН.