Источник: в России планируют разработать многовинтовой вертолет с гибридным двигателем

Источник в российской авиастроительной отрасли сообщил о планах по разработке многовинтового вертолета с гибридной силовой установкой, передает РИА «Новости».

Как отмечается, многовинтовые вертолеты обладают большей скоростью и грузоподъемностью, а гибридная силовая установка является симбиозом двигателя летательных аппаратов с электродвигателем. Она поможет уменьшить взлетную массу, повысит эффективность работы машины, а также увеличит дальность и длительность полета.

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«До конца года планируется разработать характеристики и облик летательного аппарата, оснащенного гибридной силовой установкой с многовинтовой несущей системой», — рассказал источник.

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