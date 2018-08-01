Си Цзиньпин призвал к ликвидации платных услуг в армии Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) заявил, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) должна отказаться от предоставления платных услуг. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Решение о полном прекращении предоставления платных услуг НОАК было принято совместно КПК и Центральным военным советом, оно нацелено на то, чтобы все внимание было направлено на укрепление военной мощи и боеспособности китайской армии», — сказал глава КНР.

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По его словам, отказ от предоставления платных услуг послужит основой для выстраивания сильной армии в новую эпоху. При этом Си Цзиньпин добавил, что в последние два года наблюдается значительный прогресс в вопросе ликвидации платных услуг в армии.

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